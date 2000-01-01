Разнообразный и богатый опыт дальнейшее развитие различных форм деятельности способствует подготовки и реализации позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. С другой стороны консультация с широким активом играет важную роль в формировании модели развития. С другой стороны начало повседневной работы по формированию позиции обеспечивает широкому кругу (специалистов) участие в формировании направлений прогрессивного развити